Объем экспорта часов в прошлом году составил 19,4 млрд швейцарских франков ($19,4 млрд). Падение по итогам 2016 года стало максимальным с 2009 года, когда экспорт швейцарских часов рухнул на 22% на фоне глобального кризиса.

Всего швейцарские компании экспортировали 25,4 млн часов в прошлом году, что также является самым низким уровнем с 2009 года. Ситуация в секторе существенно изменилась за последние годы на фоне активизации борьбы со взяточничеством в Китае, а также ослабления спроса в Гонконге. Швейцарская Richemont сообщила, что в прошлом году потратила более 200 млн евро на выкуп непроданных часов, а также была вынуждена сократить порядка 200 рабочих мест в центре по производству часов марок Cartier, Vacheron Constantin и Piaget.

В декабре экспорт швейцарских часов снизился на 4,6% - до 1,66 млрд франков. Поставки часов в Гонконг в прошлом месяце упали на 15,7% - до 209 млн франков, в Великобританию - на 7,8%, до 97 млн франков, в Сингапур - на 9,7%, до 92,6 млн франков. Экспорт швейцарских часов в США увеличился на 10,9% - до 179 млн франков, в Китай - на 27,6%, до 140 млн франков, в Японию - на 3,9%, до 99 млн франков.