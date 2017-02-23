В прошлом году стоимость экспорта продукции лесной отрасли Латвии достигла рекордного показателя — 2,102 млрд евро, что на 4,6% больше, чем в 2015 году, сообщает департамент лесного хозяйства Минземледелия.

В том числе древесины и изделий из нее экспортировано на сумму 1,794 млрд евро, что на 5% больше 2015 года (1,709 млрд евро).

Больше всего продукции лесной отрасли в прошлом году было экспортировано в Великобританию, Эстонию и Германию. Экспорт в Великобританию составил 19,7% общего объема (414,977 млн евро), в Эстонию — 9,9% (207,981 млн евро), в Германию — 9,8% (205,015 млн евро).

Импорт лесной продукции в прошлом году вырос на 9,2% до 741,463 млн евро. Больше всего продукции было ввезено из Литвы — 17,6% общего объема (130,653 млн евро). Импорт из Эстонии составил 12,9% (95,912 млн евро), из России — 12,6% (93,415 млн евро).