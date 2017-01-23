ЕС рассматривает возможность принятия "дополнительных инициатив, которые могли бы быть разработаны для борьбы с кибератаками", рассказал источник агентства.

"Сюда входят обмен информацией о киберугрозах или тестирование устойчивости системы к атакам", — отметил источник.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в прошлом году объявил о создании базы данных для регистрации случаев кибератак на коммерческие банки на территории еврозоны. Но обмен информацией между властями стран остается весьма скудным, отмечает Reuters.

Европейская комиссия, по словам одного из источников агентства, изучает вопрос о том, помогут ли тесты повысить уровень кибербезопасности.

Как сообщил представитель Европейской службы банковского надзора (EBA), проводящий стресс-тесты банков в ЕС, служба обсуждает вопросы, связанные с кибербезопасностью, однако решения о проведении стресс-тестирования принято не было.