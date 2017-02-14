Правительство Эстонии на прошлой неделе решило, что в течение трех последующих лет государство приобретет крупнокалиберных боеприпасов на общую сумму почти в 60 млн евро. По словам министра обороны Маргуса Цахкна (IRL), эти средства помогут пополнить запасы боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии, а также для противотанковых подразделений и минометов.

Министр назвал важным, чтобы наряду с плановым долгосрочным развитием боеспособности, у правительства была бы возможность пополнения боеприпасов и в ускоренном темпе, чем это предусмотрено программой развития государственной обороны.

По словам Цахкна, для этого правительство и создает программу инвестиций в государственную оборону. Сохранение инвестирования минимум двух процентов ВВП в оборону, расходы на прием союзников и программа инвестиций в гособорону составляют, по его замечанию, "три столпа расходов Эстонии на оборону".

Министр добавил, что повышение боеспособности Сил обороны утверждено на период с 2013 по 2022 годы, исходя из Программы развития государственной обороны и носит системный характер.