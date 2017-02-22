Во время парада Сил обороны в годовщину независимости Эстонской Республики в регионе проведения парада полеты беспилотных воздушных средств будут запрещены.

Как сообщил авиадепартамент, полеты беспилотных воздушных средств 24 февраля в регионе центральной части Таллинна следует согласовать с Силами обороны в том случае, если полеты беспилотников по времени совпадают с проведением парада.

С 11 до 15 часов полеты беспилотных воздушных средств будут запрещены близ площади Вабадузе и в месте проведения парада.

С 12.45 до 13 часов полеты как пилотируемых , так и беспилотных воздушных средств будут запрещены близ Таллинна, запрет не распространяется на спасательные и поисковые полеты, на полеты в связи с транспортированием больных и на государственные летательные средства.