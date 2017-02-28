"Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и совета во вторник. Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок", — говорится в тексте официального сообщения.

Вместе с этим в сообщении оговаривается, что безвизовый режим не предусматривает предоставления разрешения на работу, а также не имеет силы на территории Великобритании и Ирландии.

Ожидается, что данную договоренность подтвердит профильный комитет Европарламента, а также Совет ЕС. Ранее сообщалось, что безвизовый режим для Украины одобрят весной.