В 2016 году c первого раза технический осмотр не прошли 59% транспортных средств, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД).

Оценку "3", которая запрещает дальнейшее передвижение на автомобиле, так как это опасно как для самого водителя и его пассажиров, так и для других водителей и пешеходов, чаще всего получают по трем причинам: из-за повреждений тормозной системы (61%), подвески (8%) и изношенности покрышек (8%).