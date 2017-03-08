Оценку "3", которая запрещает дальнейшее передвижение на автомобиле, так как это опасно как для самого водителя и его пассажиров, так и для других водителей и пешеходов, чаще всего получают по трем причинам: из-за повреждений тормозной системы (61%), подвески (8%) и изношенности покрышек (8%).
Ежедневно в среднем у 13 машин отказывают тормоза(1)
В 2016 году c первого раза технический осмотр не прошли 59% транспортных средств, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД).
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