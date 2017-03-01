"Фейсбук" запретил австралийскому аукционному дому Mossgreen рекламировать картину с двумя обнаженными женщинами.

Под запрет к публикации на странице в соцсети попала картина австралийского художника Чарльза Блэкмена "Женщины-любовницы", на которой изображены две женщины, лежащие без одежды на кровати рядом с черной кошкой.

В "Фейсбуке" посчитали, что эта картина является "рекламой продуктов и услуг для взрослых" и запретили аукционному дому ее рекламировать. Художнику Чарльзу Блэкмену 88 лет. В прошлом году его картина "Игра в шахматы" была продана за почти 1,4 млн долларов.

Глава Mossgreen Пол Саммер назвал решение социальной сети смехотворным. "Это очень красивая картина, которая ни в какой форме не является излишне сексуальной", — сказал Саммер Би-би-си.

В "Фейсбуке" заявили, что решение о запрете является окончательным. Подобная реклама, согласно сообщению компании, вызывает негативную реакцию у пользователей. "У нас нулевая терпимость к подобной рекламе", — заверили в социальной сети.

Саммер заявил, что аукционный дом намерен выручить за продажу картины около 34 тысяч долларов. Аукцион пройдет на следующей неделе. "Никто не сказал ни единого слова, пока "Фейсбук" вдруг не решил, что это может кого-то обидеть", — заявил аукционист. По его словам, его дочки-подростки лишь посмеялись, когда он показал им картину и рассказал, почему ее заблокировали.

В 2011 году учитель во Франции подал на "Фейсбук" в суд из-за того, что соцсеть заблокировала его аккаунт. В "Фейсбуке" были недовольны ссылкой на картину французского художника Гюстава Курбе, на которой также была изображена обнаженная женщина. Сама картина выставлена в Музее Д'Орсэ в Париже.

В сентябре прошлого года соцсеть раскритиковали за удаление фотографии девочки, спасающейся от бомбардировки напалмовыми бомбами в Сайгоне во время войны во Вьетнаме. Причиной стало то, что девочка на фотографии была без одежды. Фотография служила иллюстрацией к посту журналиста о знаковых образах войны. Сам пост был удален, а его аккаунт заблокирован. Затем администрация соцсети отменила это решение, заявив об исторической ценности этой фотографии.