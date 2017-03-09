Издание уточняет, что ФАС согласилась компенсировать монополии недополученную выручку, которую учитывала при расчете тарифа. Кроме того, РЖД может получить на неопределенный срок целевую надбавку к тарифу для закупки и содержания локомотивов.
При этом антимонопольное ведомство предлагает постепенно снижать предел тарифной надбавки с текущих 10 до 5% в 2018 году и до нуля с 2019 года. Напомним, в начале декабря 2016 года глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что правительство России определило рост железнодорожных тарифов на уровне 4% с надбавкой за скорость 2%.