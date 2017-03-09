Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова предоставить ОАО "Российские железные дороги" тарифные послабления, пишет "Коммерсантъ".

Издание уточняет, что ФАС согласилась компенсировать монополии недополученную выручку, которую учитывала при расчете тарифа. Кроме того, РЖД может получить на неопределенный срок целевую надбавку к тарифу для закупки и содержания локомотивов.

При этом антимонопольное ведомство предлагает постепенно снижать предел тарифной надбавки с текущих 10 до 5% в 2018 году и до нуля с 2019 года. Напомним, в начале декабря 2016 года глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что правительство России определило рост железнодорожных тарифов на уровне 4% с надбавкой за скорость 2%.