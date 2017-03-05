Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил в эфире France 2, что он не будет снимать свою кандидатуру с выборов.

"Никто не может помешать мне участвовать в выборах", — сказал Фийон, отметив, что он не видит причин снимать свою кандидатуру.

Фийон также отметил, что он был выбран в качестве кандидата демократическим путем, и выразил надежду, что ему удастся убедить своих соратников по партии в успешности своего предвыборного проекта среди избирателей.

Ранее сообщалось, что в партии "Республиканцы" предложат замену кандидатуре Франсуа Фийона на фоне скандала по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы.