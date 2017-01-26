На Украине Бандеру вспоминают преимущественно как основателя националистических организаций, поясняет автор. "После того, как российская пропаганда попыталась умалить, объявляя исключительно протестом ультраправых, революцию Майдана, которая свергла президента Януковича, украинцы принялись использовать Бандеру в качестве символа, чтобы троллить Кремль, и его популярность в стране продолжает достигать новых высот", — говорится в статье.

Однако в Польше "поляки самых разных политических убеждений помнят Бандеру в основном потому, что он сотрудничал с нацистами, а его последователи истребляли мирное население Польши", пишет автор.

В последние месяцы украинские и польские дипломаты спешно пытаются предотвратить разрыв отношений. Но в обеих странах национализм крепнет.

По мнению автора, сейчас Украине никак не следует ссориться с Польшей, поскольку большинство европейских держав поглощены своими внутренними треволнениями, а США при Трампе, возможно, возьмут курс на сближение с Москвой.

"Сегодня правительства Польши и Украины по-прежнему объединены своим противодействием Москве, но националистический популизм играет в обеих странах все более разрушительную роль", — говорится в статье.

"Полякам было очень трудно это понять после того, как Польша сделалась одним из главных сторонников украинской революции", — заметил Лукаш Ясина (Polish Institute of International Affairs), подразумевая прославление украинцев, причастных к убийствам поляков.

В июле прошлого года польский Сейм нанес ответный удар. "Обе палаты впервые приняли декларации, в которых убийство десятков тысяч мирных граждан Польши, совершенное Организацией украинских националистов Бандеры на Волыни, официально объявлено геноцидом", — пишет автор. Незадолго до этого власти Киева переименовали Московский проспект в проспект Бандеры.

Политики и эксперты опасаются, что Украина не сознает, как сильно отталкивает от себя Польшу.

Но украинские депутаты продолжили курс на обострение. Группа депутатов внесла законопроект об объявлении действий Польши в отношении украинцев в 1919-1951 годах геноцидом. "Польское государство подвергало этническим чисткам украинские населенные пункты на границе с Украиной: вначале они были перемещены на Советскую Украину, а позднее насильственно переселены на территорию, которая была передана от Германии Польше", — говорится в статье.

МИДы Украины и Польши поддержали совместное расследование трагедии на Волыни, в результате которого должна быть выработана общая версия истории. Но министр иностранных дел Польши Ващиковский заявил, что примирение сорвется, если на Украине пройдут официальные торжества в связи с 75-летием УПА, основанной последователями Бандеры.

Тем временем некоторые на Украине предлагают отказаться от образа Бандеры как национального кумира. Украинский обозреватель Михаил Дубинянский заявил, что на современной Украине Бандера сведен к пропагандистскому стереотипу, который используется в пику Москве.