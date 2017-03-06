Суд Франции вынес приговор 17-летнему юноше курдского происхождения, который признан виновным в нанесении ранения преподавателю. Злоумышленник использовал мачете, а потерпевший в момент нападения носил на голове иудейский головной убор.

По решению суда подросток, имеющий гражданство Турции, проведет за решеткой семь лет. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, передает Reuters.

Преступление было совершено в январе 2016 года возле синагоги, расположенной в еврейском районе Марселя. 34-летний учитель Бенджамин Амсалем был госпитализирован с легкими ранениями спины и руки. Эти травмы он получил, когда пытался оказать сопротивление нападавшему.

После задержания подросток заявил, что действовал от лица международной террористической организации "Исламское государство". На момент совершения преступления злоумышленнику было всего 15 лет. Подростку инкриминировали покушение на убийство, квалифицированное как теракт, совершенный на почве антисемитизма.

Еврейская община Марселя является одной из старейших во Франции. Первые письменные свидетельства о ней относятся к VI веку, однако, по некоторым предположениям, евреи проживали в древней Массалии еще во времена Римской империи. Сегодня марсельская еврейская община насчитывает порядка 80 тысяч человек и остается одной из наиболее многочисленных в государстве.

В 2015 году в Марселе было совершено несколько нападений на почве антисемитизма. На этом фоне власти усилили меры по безопасности.

Похожие преступления совершались в 2015 году и в других французских городах. Так, в Париже мусульманин-террорист Амеди Кулибали, вооруженный двумя автоматами, застрелил в кошерном супермаркете четырех человек. Также он взял в заложники 15 человек, которым в итоге удалось спастись. Сам Кулибали был убит в ходе полицейской операции.

Последний крупный теракт был совершен во Франции 15 июля 2016 года. Тогда в Ницце грузовик врезался в толпу людей на набережной во время празднования Дня взятия Бастилии. В результате теракта, ответственность за который взяло на себя ИГ, погибли 86 человек и более 400 получили ранения.