Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81% до 141,1 доллара США за 1 тыс. куб. м, следует из письма заместителя председателя правления "Газпрома" Валерия Голубева министру энергетики России Александру Новаку, пишет БелаПАН.

Как сообщает РБК, Валерий Голубев 25 января в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл стоимость газа для Беларуси в 2017 году.

Как следует из документа, "Газпром" рассчитывал цену топлива с учетом следующих показателей: стоимости газа в месте его добычи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — на 1 января 2017 года она была 2,395 тысячи рублей за тысячу кубометров; стоимости перекачки и хранения топлива в 2016 году — это 99,93 доллара за тысячу кубометров; курсового соотношения доллара и рубля — на 1 января 2017 года курс был 60,65 рубля за 1 доллар; поправочного коэффициента, который учитывает динамику потребительских цен в США, — 1,7%.

В результате цена на газ для Беларуси составила 141,11 доллара США за тысячу кубометров, что на 6,81% выше показателя 2016 года, когда стоимость была 132 доллара за тысячу кубометров. Цена на газ для Беларуси после ее повышения остается ниже среднеевропейской и даже средневзвешенной для СНГ, сказал РБК заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Она рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью. Как сообщил 28 февраля зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, средняя цена экспорта в Европу в 2017 году вырастет до 180-190 долларов за 1 тыс. куб. м с 167 долларов в 2016 году. По его словам, "средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила 152 доллара за 1 тыс. куб. м".

Гривач отметил, что по формуле цены стоимость газа для Беларуси привязана к цене ЯНАО с прицелом на будущий переход к равнодоходным ценам, но в итоге формируется с учетом необходимости возврата инвестиций "Газпрома" на белорусском рынке газа (в том числе по приобретению доли в "Белтрансгазе" за 5 млрд долларов).

"До девальвации рубля и падения цен на нефть цены на газ для Беларуси почти равнялись российским. Это было даже ниже равнодоходных цен для европейского рынка, так как газ поставляется без экспортной пошлины в 30%. Но после изменения курсов валют и цен на нефть в мире белорусы попытались трактовать соглашения в свою пользу", — напоминает эксперт.

Уже осенью прошлого года стороны практически пришли к соглашению о снижении цены для Беларуси и компенсации для нее из российского бюджета, но белорусская сторона не выполнила своих условий договора — не оплатила текущий долг. В результате, как отмечает российский эксперт, переговоры снова зашли в тупик.

Министр энергетики РФ Александр Новак 28 февраля заявил, что достижение договоренности об устраивающих обе стороны условиях договора о поставках российских нефти и газа в Беларусь возможно при условии полного погашения Минском долга. "Условием реализации компромиссных договоренностей является полное погашение задолженности — той, которая накопилась за 2016 год и первые месяцы этого года", — сказал Новак в интервью РБК.

Он добавил, что сумма долга составляет около 550 млн долларов. Глава Минэнерго России подчеркнул, что переговоры продвигаются достаточно сложно и окончательное решение еще не выработано. Между тем накануне, 27 февраля, заместитель премьер-министра РФ Аркадий Дворкович называл более крупную сумму долга — "порядка 600 млн долларов".

"Значительная часть этих денег в силу нашей налоговой системы, в силу того, что "Газпром" контролируется государством, должна пойти в бюджет в виде налога на прибыль или дивидендов "Газпрома". Это потери бюджета прямые, это потери акционеров "Газпрома". Мы не можем на это не обращать внимания, поэтому частично компенсируем это за счет недопоставок нефти", — цитировало Дворковича ТАСС.

Переговоры между Москвой и Минском об условиях урегулирования нефтегазового спора длятся с начала 2016 года. Белорусские власти настаивают на том, что стоимость российского газа в долларовом эквиваленте должна быть снижена, с чем не согласна российская сторона. Со второй половины 2016 года, реагируя на неуплату Беларусью в полном объеме стоимости газа, российское правительство приняло решение сократить поставки нефти в страну. По действующим соглашениям Россия должна была поставить в Беларусь за год 23 млн тонн нефти, однако по итогам года импорт нефти сократился на 20,8%.