Снижение цен будет неравномерным - некоторые продукты будут стоить столько же, сколько и раньше, другие подешевеют на 20%, сообщает Business Insider со ссылкой на Fortune.
Решение снизить цены компания объясняет обострившейся конкуренцией. Ранее Gillette принадлежал 71% рынка США, однако в 2016 году доля снизилась до 59%. В США с Gilette успешно конкурируют такие новые бренды, как Harry's или Dollar Shave Club. В прошлом году последний был куплен концерном Unilever за $1 млрд.
О том, повлияют ли изменения в ценовой политике на цены на европейском рынке, не сообщается.