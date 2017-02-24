Один из крупнейших производителей принадлежностей для бритья - компания Procter&Gamble - приняла решение снизить цены на часть своих товаров, продающихся под брендом Gillette.

Снижение цен будет неравномерным - некоторые продукты будут стоить столько же, сколько и раньше, другие подешевеют на 20%, сообщает Business Insider со ссылкой на Fortune.

Решение снизить цены компания объясняет обострившейся конкуренцией. Ранее Gillette принадлежал 71% рынка США, однако в 2016 году доля снизилась до 59%. В США с Gilette успешно конкурируют такие новые бренды, как Harry's или Dollar Shave Club. В прошлом году последний был куплен концерном Unilever за $1 млрд.

О том, повлияют ли изменения в ценовой политике на цены на европейском рынке, не сообщается.