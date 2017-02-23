Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Анита Слокенберга подала в отставку.

Одновременно ушел также и член правления больницы Виестурс Бока. Об этом порталу Delfi рассказала пресс-секретарь больницы Айя Летиня. Как сообщает Lsm.lv со ссылкой на слова самой Слокенберги, она ушла по собственному желанию.

В министерстве здравоохранения подтвердили, что получили и приняли заявления об отставке. В ближайшее время на вакантные должности будет объявлен открытый конкурс. Свою работу продолжат другие члены правления — Артур Берзиньш и Каспар Плуме.

Как агентству LETA заявила сама Слокенберга, она ушла, поскольку не видит возможности продолжать руководить больницей в тех условиях, которые создает министерство здравоохранения. Она неоднократно пыталась обратить внимание чиновников на то, что в больнице сложилась критическая ситуация, но безрезультатно.

По словам экс-главы «Гайльэзерса», в отрасли множество проблем — как с оплатой труда, так и доступностью услуг, не говоря уже о старении персонала. Однако в министерстве эти проблемы решать не хотят. «Это бомба с заведенным часовым механизмом», — считает она.

На вопрос, что экс-глава одной из крупнейших в стране больниц собирается делать дальше, Анита Слокенберга ответила, что подумает об этом завтра.

В начале февраля в интервью "Neatkarīgā Rīta Avīze" Слокенберга заявила, что больница продолжает пытаться выкарабкиваться из финансовой ямы, в которую ее загнало прежнее неумелое хозяйствование.

"Работа больницы не оплачивается в полной мере из-за низких тарифов, которые меньше фактических расходов", — заявила Слокенберга в интервью.

По ее словам, больница может продолжать лечить и ставить диагнозы себе в убыток только так долго, как позволят внутренние ресурсы. "Когда резервы будут выбраны, пострадает лечение, будут ограничены используемые методы. Это уничтожит смысл существования больницы и создаст угрозу ее существованию", — предупредила глава правления.