Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает необходимым "любой ценой" предотвратить "сползание во времена "холодной войны". Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

Зигмар отметил, что безопасность будет обеспечена в том случае, "если мы вступим друг с другом в диалог и примем меры, создающие и укрепляющие взаимное доверие".

"Поэтому, с моей точки зрения, так важно, чтобы Совет НАТО — Россия вновь проводил регулярные заседания, и чтобы велись переговоры о мерах по снижению рисков в Балтийском регионе", — сказал он.

Также он заявил, что размещение Россией ракет "Искандер-М" в Калининградской области на постоянной основе "стало бы откатом" в процессе обеспечения европейской безопасности.

"Если бы ракеты "Искандер-М" были размещены в Калининградской области на постоянной основе, это дало бы нам повод для большой тревоги и стало бы откатом назад в процессе обеспечения европейской безопасности", — заявил он.