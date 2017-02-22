Встреча состоится в 15.00 в столичной Ратуше. После встречи должностные лица ответят на вопросы журналистов.

На прошлой неделе Чакша сказала, что такая встреча необходима, чтобы понять, как в роддоме распределяются дополнительно выделенные 50 евро на каждые принятые роды.

Как сообщалось, акушерки и специалисты по родовспоможению Рижского роддома требуют у Министерства здравоохранения повышения зарплат и грозят уйти с работы, если этого не произойдет. Удвоить почасовую оплату требуют и работники родильного отделения больницы им. Страдиньша. В свою очередь работники Лиепайской региональной больницы в письме Минздраву призывают обеспечить адекватную оплату труда специалистам по родовспоможению.

Министр здравоохранения одним из решений по повышению зарплат медиков роддома считает возможный пересмотр тарифов на его услуги и выделение большей части этих средств именно для зарплат. В этом году тариф был повышен на 50 евро.

После встречи с руководством и работниками роддома, состоявшейся на прошлой неделе, министр не отрицала, что зарплаты в здравоохранении низки, поэтому она будет добиваться, чтобы в следующем году для повышения зарплат медиков дополнительно было выделено 150 млн евро.