Если в нынешнем нормативном регулировании ничего не изменится, то тем беженцам, которые покинули Латвию в поисках лучшей жизни в других странах, но были возвращены обратно, грозит жизнь на улице. Об этом в передаче "900 секунд" телеканала LNT заявил глава МВД Рихард Козловскис.

"Меня волнует, что произойдет с беженцами, которые будут возвращены или сами вернутся в Латвию. Они не будут подготовлены, не смогут включиться в социально-экономическую систему", — пояснил Козловскис. Министр призвал чиновников делать все возможное, чтобы не создавалось ситуаций, когда беженцы становятся бездомными.

В прошлом году Латвию покинули 213 получивших статус беженца лиц. Эти люди из Латвии уехали по большей части в Германию. Это явление показывает, что солидарность в приеме беженцев не может быть простой формальностью, пишет Алдис Ауерс, исследователь Латвийского института внешней политики, в материале, посвященном предстоящей презентации исследования "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Сборник 2017".

По его мнению, с точки зрения Латвии, прием 776 ищущих убежища лиц — это не проблема, поскольку даже десятикратное число беженцев не стало бы проблемой для страны. Однако выезд беженцев выставил Латвию в неблагоприятном свете. "Это показывает, что солидарность в приеме беженцев не может быть простой формальностью. Необходимо серьезно думать о том, как организовать их интеграцию в латвийское общество, снижать напряжение в обществе и выделять достаточное количество средств, чтобы беженцы могли обеспечить себя до момента обретения постоянного источника доходов", — подчеркивает исследователь.