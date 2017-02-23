На посту его заменит топ-менеджер компании Хирото Саикава, который приступит к выполнению обязанностей 1 апреля. "Я продолжу контролировать и направлять компанию, как самостоятельную единицу, так и в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Теперь я смогу уделять больше времени стратегическому развитию и расширению альянса", — отметил Гон.

При этом, как отмечает ТАСС, Гон сохранит должность председателя совета директоров Nissan.

Карлос Гон занимает сразу три руководящих поста в концерне: он является президентом Nissan Motor, председателем совета директоров французского Renault, а также возглавляет совет директоров Mitsubishi Motors. Последний пост он занял после того, как Nissan приобрела 34 процента акций Mitsubishi.

Как сообщалось в мае 2016 года, альянс должен был помочь Mitsubishi преодолеть финансовый кризис, ставший результатом скандала с подтасовкой показателей топливной эффективности автомобилей.