По словам Межвиетса, Россия может попытаться дискредитировать латвийское государство, его политику и лидеров, чтобы поддержать антигосударственные настроения и создать почву для работы политических организаций, которые "предлагают альтернативную модель политического будущего Латвии".

При этом уже сейчас большая часть населения Латвии крайне критически относится к государству и его политике. "Здоровая критика, несомненно, важна. Но если ее, как любую другую вещь, довести до абсурда, то она начинает терять продуктивность и свой позитивный эффект. И я боюсь, что мы довольно близки к границе, когда самокритичность становится опасной для нас самих", - отметил Межвиетс.