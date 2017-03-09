Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт не верит в решающую роль углекислого газа в проблеме глобального потепления. Об этом он заявил в интервью на американском телеканале Си-эн-би-си.

"Я думаю, что определение воздействие человеческой деятельности в отношении климата — очень сложная процедура, и существуют огромные разногласия по поводу степени влияния. Поэтому нет — я бы не согласился, что он [углекислый газ] играет основную роль в глобальном потеплении, которое мы наблюдаем", — заявил он.

Прюитт также назвал плохой сделкой Парижское соглашение об изменении климата, которое призвано сократить выбросы парниковых газов. Главный эколог США выразил беспокойство в связи с тем, что соглашение не выдвигалось на рассмотрение в сенате.

Назначение Прюитта на пост главы Агентства по охране окружающей среды ранее вызвало скандал из-за его взглядов. Бывший генеральный прокурор Оклахомы уже критиковал теорию глобального потепления, подвергая сомнению как масштабы проблемы, так и ее связь с деятельностью человека. Кроме того, он считается сторонником использования углеводородов.

Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал отменить действие международного климатического договора, заключенного в Париже в 2016 году. Соглашение по борьбе с изменениями климата было подписано в апреле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, свои подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе и США, Китай и Россия. Парижское соглашение обязало США сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2025 году (по сравнению с уровнем 2005 года).