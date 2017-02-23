Службе в полиции новая глава Скотленд-Ярда посвятила более 30 лет. До назначения она занимала должности, связанные с обеспечением безопасности в МИДе. Кроме того, она также отвечала за контр-террористические операции Скотленд-Ярда.

В частности, в 2005 году она возглавляла операцию по поиску экстремистов после серии терактов на транспорте. В рамках этой операции полицейские по ошибке застрелили бразильского электрика, которого приняли за смертника. Присяжные признали Крессиду Дик невиновной, однако родственники убитого выступали против ее назначения главой Скотленд-Ярда.