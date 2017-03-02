Госполиция: в Латвии за сутки произошло 77 ДТП, пострадали 7 человек

Как отмечает пресс-центр Госполиции, 1 марта на дорогах Латвии зарегистрировано 77 аварий, в которых пострадали 7 человек. За сутки полиция оформила 607 административных протоколов, в том числе 219 — за превышение скорости, один за агрессивный стиль управления и 10 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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