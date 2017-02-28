Госполиция: за сутки на дорогах Латвии произошло 112 ДТП

По информации пресс-центра Госполиции, 27 февраля в Латвии зарегистрировано 112 аварий, в которых пострадали пять человек. Кроме того за минувшие сутки составлено 563 административных протокола за нарушения правил дорожного движения, в том числе 181 — за превышение скорости, 3 — за агрессивное вождение и 14 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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