9 и 10 марта государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрейс Пилдеговичс будет находиться в Пекине, Китай, где примет участие в политических консультациях с заместителем министра иностранных дел Китая Ваном Чао.

Планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, особенно в сферах экономики, транспорта, логистики, туризма, образования и культуры, а также актуальные вопросы повестки дня Европейского Союза и проблемы политики безопасности, сообщает пресс-служба латвийского МИД.

В ходе визита у государственного секретаря также предусмотрены встречи с генеральным директором института Европы Академии общественных наук Китая и руководством Департамента по международным делам Китайской коммунистической партии.

В Пекине с визитом также будут находиться государственный секретарь Министерства экономики Юрис Стинка и государственный секретарь Министерства сообщений Каспарс Озолиньш, которые примут участие в 10-м заседании Латвийско-китайского объединенного комитета. У государственных секретарей запланированы встречи с руководством Всемирной федерации туристических городов и городскими властями Иу.

В свою очередь, на семинаре, организованном Центром по международному сотрудничеству Национальной комиссии развития и реформ Китая, участников ознакомят с Латвией как привлекательной и безопасной для инвестиций и туристов страной, подчеркнув также экспортные возможности латвийских товаров в Китае.