В четверг и пятницу, 9-10 марта, государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдегович будет находиться в Пекине, где примет участие в политических консультациях с заместителем министра иностранных дел Китая Ваном Чао.

Планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, особенно в сферах экономики, транспорта, логистики, туризма, образования и культуры, а также актуальные вопросы повестки дня Европейского Союза и проблемы политики безопасности.

В ходе визита у государственного секретаря также предусмотрены встречи с генеральным директором института Европы Академии общественных наук Китая и руководством Департамента по международным делам Китайской коммунистической партии.

В Пекине с визитом будут находиться государственный секретарь Министерства экономики Юрис Стинка и государственный секретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш, которые примут участие в 10-м заседании Латвийско-китайского объединенного комитета.