Национальная служба здоровья завершила заключение договоров с лечебными учреждениями о предоставлении жителям медицинских услуг, оплачиваемых государством. В общем, на предоставление амбулаторных и стационарных услуг в 2017 году будет направлено 558 млн евро, что на 34 млн евро по сравнению с предыдущим годом.

Договоры об обеспечении амбулаторного и стационарного лечения для жителей заключили все 40 действующих в стране больниц. В том числе университетские, региональные и специализированные больницы.

Всего 390 договоров о предоставлении консультации, диагностических исследованиях, услугах дневного стационара и других амбулаторных услугах заключено с центрами медобслуживания, поликлиниками, практиками врачей-специалистов и другими учреждениями.

Для улучшения доступности амбулаторных услуг и уменьшения очередей в этом году дополнительно выделен 21 млн евро.