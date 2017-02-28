Договоры об обеспечении амбулаторного и стационарного лечения для жителей заключили все 40 действующих в стране больниц. В том числе университетские, региональные и специализированные больницы.
Всего 390 договоров о предоставлении консультации, диагностических исследованиях, услугах дневного стационара и других амбулаторных услугах заключено с центрами медобслуживания, поликлиниками, практиками врачей-специалистов и другими учреждениями.
Для улучшения доступности амбулаторных услуг и уменьшения очередей в этом году дополнительно выделен 21 млн евро.