ГПСС: в среду в Латвии зафиксировано 15 пожаров

За минувшие сутки на территории Латвии произошло 15 пожаров. Об этом свидетельствует оперативная сводка Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Как отмечают в ГПСС, два пожара зафиксировано в Риге, три — в других городах, еще десять — в краях. Также 9 марта работники ГПСС 14 раз получали вызовы на спасательные работы.

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