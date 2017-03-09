Как отмечают в ГПСС, два пожара зафиксировано в Риге, три — в других городах, еще десять — в краях. Также 9 марта работники ГПСС 14 раз получали вызовы на спасательные работы.
ГПСС: в среду в Латвии зафиксировано 15 пожаров
За минувшие сутки на территории Латвии произошло 15 пожаров. Об этом свидетельствует оперативная сводка Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
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