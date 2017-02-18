Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса, передает РИА "Новости".

"Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию", — сказал он.

Греф отметил, что в этом году ожидает экономический рост.

"Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно [выходим]", — подчеркнул глава Сбербанка.

В январе глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что экономика России излечилась от голландской болезни, когда экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары.