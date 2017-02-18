Президент Литвы Даля Грибаускайте в субботу сообщила BNS, что в ходе встречи президентов стран Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом на Мюнхенской конференции по безопасности она ввела Майка Пенса в курс самых актуальных ожиданий Балтийских стран, в соответствии с которыми дополнительная военная помощь от США помогла бы повысить эффективность противовоздушной обороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Майк Пенс после встречи написал в своем Твиттере, что заверил глав Эстонии, Латвии и Литвы в неизменной поддержке со стороны США в обеспечении безопасности стран Балтии.

В телефонном интервью BNS из Мюнхена Грибаускайте сказала, что в беседе с Пенсом она заявила о необходимости ускорить процесс принятия решений в НАТО и подняла вопрос о прямом участии США, которое помогло бы в еще большей мере повысить эффективность ПВО в Балтийских странах.

По словам Грибаускайте, принятых в прошлом году на саммите НАТО в Варшаве решений о дополнительном военном потенциале в Восточной Европе в Восточной Европе на сегодняшний день более недостаточно.

"Я очень конкретно сказала о том, что мы ждем от НАТО. Для нас очевидно, что Варшавских решений более недостаточно. Необходимо, чтобы процесс принятия решений в НАТО ускорился, в этом сфере нужны реформы", — сказала Грибаускайте. — Также крайне важно иметь в виду, что вооруженные силы НАТО и США в большей мере сфокусированы на Западной Европе, чем на более подверженной риску восточной границе альянса".

Как отметила Грибаускайте, на встрече президенты передали Пенсу карты с планами, посвященными видению того, какой могла бы быть система ПВО Балтийских стран.

"Без системы ПВО США мы не способны обеспечить полную готовность. Сейчас мы намерены приобрести часть средств сами, однако непосредственное участие США необходимо, — добавила Грибаускайте. — Мы передали свое мнение американской стороне. У нас с собой были материалы, карты и мы действительно надеемся, что наше мнение будет услышано и что оно будет одобрено как позитивное предложение, в котором нуждаются и НАТО, и США".

Грибаускайте не уточнила, какие именно военные меры или какая именно поддержка ожидается от США. В то же время, она выразила уверенность, что необходимые решения будут приняты еще до того, как состоится саммит НАТО в Брюсселе 24-25 мая.