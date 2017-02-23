Строящаяся под границей с Литвой, в Островце, Белорусская АЭС (БАС) является геополитическим проектом России, направленным против Литвы, заявила президент Даля Грибаускайте.

"Этот проект, БАЭС, я считаю российским геополитическим проектом, недоброжелательно направленным против Литвы. Возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом", — заявила в четверг в Вильнюсе Д. Грибаускайте.

По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

"Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации [ЛЭП с Западом]. Таким образом, заниматься своими делами и оценивать этот проект как геополитический и недоброжелательный в отношении Литвы", — сказала президент журналистам.

Она отметила, что Литва должна сделать все, чтобы проект БАЭС был бы экономически не выгодным, назван вредоносным и направленным против Литвы.

Российская корпорация "Росатом" строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса, в Островце. На станции будет оборудовано два реактора (тип ВВЭР/ PWR ) мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй — в 2020 году.

Литовское правительство утверждает, что строительство АЭС рядом со столицей Литвы ведется без соблюдения стандартов безопасности. Белоруссия отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.