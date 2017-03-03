Грузооборот портов стран Балтии в январе этого года составил 13,468 млн тонн, что на 3,2% или 422 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2016 года, сообщает Центральное статистическое управление.

47,9% общего объема грузов было перевалено в портах Латвии, 31,4% - в портах Литвы, 20,7% - в эстонских портах.

В латвийских и литовских портах грузооборот в январе по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос, в эстонских портах - упал.

Грузооборот портов Латвии в январе увеличился на 13,4% или 760,5 тыс. тонн до 6,449 млн тонн. Прирост грузооборота портов Литвы в этот период составил 6,3% (249,5 тыс. тонн) до 4,225 млн тонн, а в эстонских портах грузооборот уменьшился на 17,4% (588 тыс. тонн) и составил 2,794 млн тонн.

Больше всего грузов среди портов стран Балтии в январе перевалил Клайпедский порт в Литве - 3,406 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем за тот же период 2016 года. На втором месте Рижский порт, где перевалено 3,204 млн тонн грузов (-1,9%), на третьем месте Вентспилский порт - 2,549 млн тонн грузов (+39,5%). Таллиннский порт занимает четвертое место - 1,367 млн тонн (-38,7%).

В 2016 году грузооборот портов стран Балтии составил 145,943 млн тонн, что на 2,8% или 4,196 млн тонн меньше, чем в 2015 году. 43,2% грузов было перевалено в портах Латвии, 33,8% - Литвы, 23% - Эстонии.