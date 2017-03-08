Грузооборот терминалов Вентспилсского порта за два месяца 2017 года составил 4,5 млн тонн, что на 567 тысяч тонн или 14,4% больше, чем за этот же период годом ранее, сообщили агентству ЛETA в отделе развития и маркетинга управления Вентспилсского свободного порта.

За первые два месяца этого года увеличился объем переваленных грузов ро-ро, каменного угля, нефтепродуктов и торфа.

Как отметили в управлении, хотя в целом год начался в порту успешно, на некоторых терминалах по-прежнему заметны кризисные явления.

На 305 тысяч тонн снизился грузооборот терминала Ventspils nafta. За два месяца здесь перевалено 1,5 млн тонн грузов, перевалочные мощности терминала были задействованы на 30%.

Kalija parks обработал 23 тысячи тонн грузов, что составляет лишь 2% общей мощности терминала и на 12 тысяч тонн меньше, чем в январе-феврале 2016 года. ООО Ventamonjaks перевалило 57 тысяч тонн грузов, что на 4 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Ventspils Grain Terminal за два месяца этого года перевалил 4 тысячи тонн зерна (2% мощности терминала). Терминал Ventplac обработал 74 тысячи тонн грузов, что на 5 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, использовав 44% перегрузочных мощностей. Сократился объем перевалки и у терминала Ventamonjaks serviss — 29 тысяч тонн за два месяца, что на 6 тыс. тонн меньше, чем за тот же период прошлого года.

На отдельных терминалах грузооборот значительно вырос. Ventall Terminаls в этом году перевалил на 108 тысяч тонн больше, чем в январе-феврале 2016 года, достигнув показателя 312 тысяч тонн. АО Ventbunkers за два месяца перевалил 668 тысяч тонн грузов (за два месяца прошлого года — 445 тысяч тонн), использовав 60% мощностей терминала. На 54 тысячи тонн больше обслужил АО Ventspils tirdzniecibas osta — 502 тысячи тонн, использовав 55% перевалочных мощностей. АО Baltic Coal Terminal в этом году перевалил 749 тысяч тонн грузов (в прошлом году за два месяца — 438 тысячи тонн), использовав 75% перегрузочных мощностей.

Начавшие работу в 2016 году новые терминалы Eurohome Latvia и Overseas Estates в январе-феврале обработали 145 тысяч и 12 тысяч тонн грузов соответственно.

В свою очередь паромные линии в январе-феврале показали хорошие результаты. Паромами Stena Line перевезено 26 тысяч пассажиров (на 4300 больше, чем за тот же период 2016 года) и 7500 автомашин (на 2000 больше, чем за тот же период 2016 года). На 10% вырос объем перевезенных на паромах грузов ро-ро — с 301 тысячи тонн до 330 тысяч тонн.

20 января 2017 года судоходная компания Swedish Orient Line открыла новую регулярную линию для перевозки грузов ро-ро из Вентспилса в порт Зебрюгге (Бельгия) и порт Тилбери (Великобритания).

Noord Natie Ventspils Terminals, обслуживающий паромы, в январе-феврале 2017 года перевалил 438 тысяч тонн грузов, что на 98 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

В портовом управлении сообщили, что в этом году порт продолжит инвестировать в развитие инфраструктуры.

По объемам перевалки грузов Вентспилсский порт является вторым крупнейшим портом в Латвии.