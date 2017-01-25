Соглашение заключено между представителям HTT и властями Тулузы и региона Окситания. Строительство научно-исследовательского центра, включающего в себя участок дороги длиной 1 км, начнется в ближайшее время. Центр будет расположен близ Тулузы на территории бывшей авиабазы.

"Тулуза является центром европейской аэрокосмической промышленности, поэтому наше присутствие здесь кажется совершенно естественным", — заявил глава HTT Дирк Алборн.

Hyperloop Technologies планирует создать первую модель вакуумного поезда для пассажирских перевозок к 2020 году. Поезд сможет развивать скорость до 1,2 тыс. км в час.

Среди инвесторов в технологию по всему миру — российская компания "Сумма" Зиявудина Магомедова, считающая, что высокоскоростной транспорт можно внедрить и в России. В начале января министерство транспорта РФ создало рабочую группу "Развитие технологии Hyperloop в транспортном комплексе Российской Федерации", цель которой — создание условий для развития и внедрения высокоскоростной технологии.