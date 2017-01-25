Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории поднялся выше отметки в 20 тысяч пунктов. Индекс в среду с утра торговался на уровне 20 042 пунктов, что на 0,65% больше уровня закрытия предыдущего дня. Индекс продолжает расти.

В последние месяцы американские рынки показали серьезный рост. Эксперты связывают это с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Инвесторы надеются, что экономическая политика, проводимая кабинетом Трампа, поможет ускорить американскую экономику.

Dow Jones чуть было не побил отметку в 20 тысяч 6 января. Однако затем индекс несколько снизился. Dow Jones Industrial Average рассчитывается на основе котировок акций 30 крупнейших американских компаний, включая Apple, Boeing, Coca-Cola, IMB, Johnson & Johnson и других.

По статистике агентства Блумберг, за последние год индекс прибавил 26%. Это говорит о том, что акции крупнейших американских компаний серьезно подорожали. Другие американские индексы также показали за последний год существенный рост. Индекс S&P 500, который рассчитывается на основе капитализации 500 крупнейших американских компаний, вырос за этот период на 22%.

Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, за год вырос почти на 25%.

Нил Уилсон из лондонской брокерской компании Capital объяснил Би-би-си, что инвесторы перевели деньги из облигаций в акции. Он объясняет это психологическим эффектом от победы Трампа. "Страхи по поводу протекционизма сейчас вторичны по сравнению с оптимизмом в отношении инфляции и роста экономики — по крайней мере, пока", — объяснил он.

Акции являются более рисковым финансовым инструментом, чем облигации. Рост котировок свидетельствует о высоком аппетите к риску со стороны инвесторов. Обычно такие периоды сопровождаются ростом цен на сырье, а также на активы и валюты развивающихся стран.