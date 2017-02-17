Инспекция разрешила сдать в эксплуатацию новый корпус больницы Страдиня

LETA |





Инспекция здравоохранения разрешила сдать в эксплуатацию новый корпус Клинической университетской больницы им. Страдиня в Риге. Инспекция снова провела гигиеническую оценку новостройки. Ранее выявленные несоответствия были устранены, и дано положительное заключение. В первой половине января Инспекция здравоохранения дала отрицательное заключение о новом корпусе больницы Страдиня. Были констатированы недостатки: например, неоконченная внутренняя отделка, незавершенный монтаж дверных блоков, неподготовленные к установке рентгеновского оборудования помещения. Кроме того, отдельные решения по радиаторам, оконным конструкциям и электрораспределительным щитам не соответствовали техническому проекту.

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