Инспекторы продовольственной и ветеринарной службы (PVD) не планируют в массовом виде проверять регистрацию собак, сказал в интервью для газеты Neatkarīgā генеральный директор службы Марис Балодис.

Балодис согласился, что о просьбе зарегистрировать и чипировать собак в большей или меньшей степени рижане знают, но за пределами Риги об этом не особенно беспокоятся. На вопрос, собирается ли его ведомство проверить не регистрированных собак на селе, Балодис ответил, что такое возможно только в случае жалоб.

"Мы не планируем ездить по домам, чтобы в массовом виде проверять регистрацию собак. Главная цель регистрации — чтобы идентифицировать животное в случае, если оно пропадет или причинит какой-то вред. Мы пока не видим возможности для стопроцентного контроля над учетом собак. Сейчас самые важные приоритеты у продовольственной и ветеринарной службы — африканская свиная чума и птичий грипп", — сообщил Балодис. Он добавил, что если инспектор службы посетит хозяйство, где содержатся, например, свини, коровы, домашняя птица, а также будет замечена и собака, то он проверит регистрацию собаки.

На вопрос, кому следует сообщить, если по населенному пункту бродит чужая собака, гендиректор службы ответил, что следует связаться с полицией самоуправления, потому что она отвечает за общественный порядок.

"В свою очередь, самоуправление заключило договоры с отловщиками бродящих животных, которым после получения сообщения от полиции или самоуправления, надо прибыть на место событий. Если собака напала на кого-то, то это уже в компетенции полиции. Если при нападении собаки человеку нанесены повреждения, то будет начат уголовный процесс и подключится наша служба, которая проверит, зарегистрирована ли собака и не опасна ли она: PVD оценивает уровень опасности собак. Если собака признана опасный, то на ее владельца накладываются дополнительные обязанности. Если у собаки нет владельца, то мы доставим ее в приют, работники которого будут стараться найти для нее нового хозяина", — пояснил Марис Балодис.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года изменился порядок регистрации домашних животных, что обусловливает обязательное обозначение собак имплантированной микросхемой (чипирование) и регистрация животного в базе данных LDC. Если требование об обязательной регистрации и чипировании не будет выполнено, то Продовольственная и ветеринарная служба и полиция самоуправления могут наложить штраф: для физических лиц он составляет от семи до 210 евро, для юридических — от 15 до 350 евро.