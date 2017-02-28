Во вторник, 28 февраля, в Институте органического синтеза (ИОС) завершился самый объемный проект Европейского союза (ЕС) по укреплению научных мощностей на сумму 4,7 млн. евро. Этот проект помог получить международную оценку, новые контакты и проекты, научные публикации высокого уровня, уникальное оборудование, кроме того, благодаря проекту в Латвию из-за рубежа вернулись шесть ученых.

"Латвийские ученые очень востребованы в масштабах Европы и всего мира, молодые исследователи регулярно получают предложения о прохождении практики и работе в лучших зарубежных вузах, институтах и престижных предприятиях. Это дает им очень важный международный опыт, однако для развития латвийской науки необходимо было бы обеспечить им возможность вернуться домой. Сейчас и в ИОС есть интересные научные проекты, современные лаборатории и мотивирующее вознаграждение, а также возможность конкурировать с зарубежными предложениями. Нам удалось добиться того, что в Латвию вернулись латвийские ученые из Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, США", ‒ рассказывает директор ИОС Освальд Пугович.

Благодаря возможности показывать себя на европейском уровне на протяжении трех с половиной лет ИОС уже начал работу над 18 новыми проектами с общим финансированием 2,2 млн. евро. Ученые института смогли побывать в 76 поездках по обмену опытом, познакомиться с зарубежными специалистами и вместе с ними сделать 37 научных публикаций в журналах высокого ранга; были получены два патента, институт принял у себя и рекрутировал 75 исследователей, были организованы 12 семинаров и конференций, кроме того, техническое обеспечение лабораторий было пополнено 5 новыми приборами. Самый уникальный из этих приборов способен фиксировать изменения в живом организме на молекулярном уровне, и на данный момент это единственный подобный аппарат в мире.