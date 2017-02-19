Иракская армия в воскресенье утром начала операцию по освобождению западной части города Мосул от террористов "Исламского государства". Об этом объявил премьер страны Хейдар аль-Адаби. ООН ожидает бегства из города до 400 000 человек. Перед началом операции ВВС Ирака сбросили на город миллионы информационных листовок: жителям сообщали о предстоящем штурме, а боевиков призывали сдаться.

Мосул — самый крупный иракский город, который удерживают под контролем террористы. Он разделен на две части рекой Тигр. Операция по освобождению города началась в октябре прошлого года, и войскам удалось взять под контроль восточную часть.

"Главнокомандующий вооруженными силами премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале освободительной операции на западном берегу Мосула", — говорится в тексте, распространенном канцелярией премьера. Первоочередной задачей остается спасения жителей из рук террористов ИГ, подчеркнул аль-Абади.

По различным данным, в плену у террористов на западном берегу Мосула находится от 650 до 750 000 человек.