Мосул — самый крупный иракский город, который удерживают под контролем террористы. Он разделен на две части рекой Тигр. Операция по освобождению города началась в октябре прошлого года, и войскам удалось взять под контроль восточную часть.
"Главнокомандующий вооруженными силами премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале освободительной операции на западном берегу Мосула", — говорится в тексте, распространенном канцелярией премьера. Первоочередной задачей остается спасения жителей из рук террористов ИГ, подчеркнул аль-Абади.
По различным данным, в плену у террористов на западном берегу Мосула находится от 650 до 750 000 человек.