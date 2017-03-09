В Испании десятилетний мальчик из Кальдес-де-Монбуй в провинции Барселона нашел у своего деда пачку банкнот по 100 евро, отнес их в школу и раздал одноклассникам. Таким образом он "раздарил" более 10 тысяч евро.

Это выяснилось, когда учитель заметил у детей слишком крупные купюры, редкие для Испании и не подходящие для того, чтобы расплачиваться в школьной столовой, сообщает The Local. Инцидент произошел в начальной школе Escola Montbui.

Родителей учащихся попросили вернуть деньги. "Сегодня утром ученик школы пятого класса раздал 100-евровые банкноты, которые взял из дома. Если ваш ребенок получил какую-то часть этих денег, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со школой, чтобы вернуть их семье ученика. Вернуть необходимо более 10 тысяч евро. Мы рассчитываем на понимание и сотрудничество. Это не шутка", — говорилось в сообщении.

Каталонское издание El Punt Avui уточняет, что дело обошлось без вмешательства полиции, поскольку семья не подавала жалоб. Источники Europa Press заверили, что вопрос решен и деньги были возвращены владельцам. По данным издания, эти деньги дед откладывал на необходимое медицинское оборудование для бабушки. The Local называет случившееся проверкой дедовской любви.