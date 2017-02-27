Переживший страшную аварию итальянский диджей Fabo, который уже три года прикован к постели, был вынужден переехать в Швейцарию, чтобы совершить там эвтаназию.

Ранее музыкант обращался к президенту Италии с просьбой легализовать смертельную процедуру на родине, сообщает La Stampa.

В ДТП, которое навсегда изменило жизнь итальянца, Фабио Антониани попал в 2014 году в Индии, где музыкант в то время жил и выступал. По словам диджея, он страдает от жутких болей и хочет уйти из жизни.

В январе Антониани обратился к президенту Италии Серджо Матарелле с просьбой разрешить проведение эвтаназии в стране. Но власти страны не отреагировали на просьбу артиста. В феврале пострадавшего перевезли в одну из швейцарских клиник.

27 февраля итальянский диджей умер в результате процедуры эвтаназии, написал в своем "Твиттере" активист движения за легализацию этой процедуры Марко Каппато.