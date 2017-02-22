Из-за аварии частично блокировано Юрмальское шоссе

В среду утром на Юрмальском шоссе произошла авария, в результате которой частично блокировано движение в направлении Риги, сообщает Latvijas Valsts ceļi. Уточняется, что авария произошла возле Пиньки.

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