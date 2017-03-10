В пятницу утром в Курземе, Видземе и Латгале из-за гололеда осложнено движение на главных и региональных дорогах, сообщило ГАО Latvijas Valsts ceļi.

Скользкие участки дороги обрабатывают специальной смесью. На дорогах работают 26 единиц техники.

В пятницу утром затруднено движение на главных государственных дорогах в сторону Лиепаи - от Скрунды до Гробини и по направлению в Вентспилс - от Страздес до Усмы.

На региональных дорогах осложнено движение в окрестностях Гулбене, Лиепаи, Мадоны, Прейли и Талси.

В свою очередь, в Латгале в районе Даугавпилса из-за оттепели и паводка по-прежнему затоплены и закрыты четыре автодороги: Субате-Калдабруня-Ритенишкас (V708), Бебрене-Зарини-Двиете (V710), Илуксте-Рубанишки-Даугавпилс (V711) и Илуксте-Парцелтуве (V718).

Согласно метеорологическому прогнозу, днем на большей территории страны ожидаются небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. В восточных районах дождь постепенно перейдет в мокрый снег, в некоторых районах высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров. Во время снегопада видимость на дорогах ухудшится.