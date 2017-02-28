Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) отметила, что одним из решений для снижения фискального давления может быть проведение реформы в течение нескольких лет, но это нежелательно, поскольку внедрение существенных изменений за несколько лет по частям будет сложным.

Премьер-министр рассказал, что сейчас и СЗК, и другие партии правящей коалиции поддерживают планируемую налоговую реформу, но важно не утратить поддержку общества.

Марис Кучинскис также добавил, что надеется на поддержку и понимание в переговорах с самоуправлениями. Он подчеркнул, что цель реформы - способствовать экономическому развитию, и в такой ситуации сторонам надо разделить "и прибыль, и убытки, если они возникнут".