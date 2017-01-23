Из-за ремонтных работ в Болдерае и Даугавгриве не будет воды

В ночь с понедельника на вторник, с 22.00 до 6.00 часов, из-за ремонта трубопровода будет отключено водоснабжение узла на перекрестке улиц Даугавгривас и Зилас, сообщил представитель предприятие Rīgas ūdens Артурс Муцениекс. В связи с проведением ремонтных работ в Болдерае и Даугавгриве не будет воды.

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