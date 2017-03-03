В пятницу утром из-за снега и обледенения затруднено движение по главным и региональным дорогам Латвии. Хуже всего обстоят дела в Латгале, информирует предприятие Latvijas valsts ceļi.

Сегодня утром условия передвижения осложнены на Даугавпилсском шоссе - от Плявиняс до Патерниеки, на Лиепайсском шоссе - от Аннениеки до Лиепаи, на Резекненском шоссе - от Екабпилса до Лудзы, на дороге Гулбене-Резекне, шоссе Смилтене-Гулбене-Балви-Вилякское шоссе, дороге Гребнево-Медумс, а также на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах на всей протяженности.

Также затруднено движение в окрестностях Балви, Бауски, Даугавпилса, Гулбене, Екабпилса, Краславы, Лиепаи, Лимбажи, Мадоны, Прейли, Резекне, Салдуса и Талси.

На заснеженных участках дороги работает 83 единицы снегоуборочной техники.