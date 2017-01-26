Как сообщает газета Latvijas avīze, и министр, и другие присутствующие на встрече подчеркнули, что посвященная столетию Латгальского конгресса программа подготовлена с учетом пожеланий и идей самих латгальцев. Она сообщила, что в этом году столетию конгресса 1917 года будет посвящено около 40 мероприятий, большинство из них состоится в начале мая.
К 100-летию Латвии подчеркнут особо важное значение Латгалии(1)
В этом году исполняется 100 лет с момента объединения Видземе, Курземе и Латгалии в единую Латвию. Конгресс столетия Латгалии и связанные с ним мероприятия в Резекне и в Даугавпилсе 5-6 мая станут первым большим событием этих торжеств, отметила вчера министр культуры Даце Мелбарде.
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