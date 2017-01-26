Как сообщает газета Latvijas avīze, и министр, и другие присутствующие на встрече подчеркнули, что посвященная столетию Латгальского конгресса программа подготовлена с учетом пожеланий и идей самих латгальцев. Она сообщила, что в этом году столетию конгресса 1917 года будет посвящено около 40 мероприятий, большинство из них состоится в начале мая.