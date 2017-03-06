В Швеции у побережья нашли морскую мину 86-летней давности. Снаряд обнаружил в воскресенье, 5 марта, житель одного из островов, расположенных в районе Стокгольмского архипелага, сообщают местные СМИ, включая The Local.

Как передает NEWSru.com, об опасной находке сообщили военным. В тот же день снаряд закрепили, чтобы он не уплыл. В понедельник, 6 марта, его осторожно отбуксируют в море и взорвут. На время операции по обезвреживанию снаряда все население острова - около 20 человек - временно эвакуируют, сообщает местная полиция.

По словам военных, найденный снаряд является миной F31 шведского производства. Она сошла с конвейера в 1931 году, но когда и как она оказалась в море, пока неясно.

"Трудно точно сказать, когда она была использована. Мы не знаем, является ли она боевой или учебной", - заявил представитель шведских вооруженных сил (HKV) Маттиас Робертсон. По его словам, из-за того, что снаряд долго пробыл под водой, его поверхность покрыта растительностью, поэтому маркировка не видна.