В своем заявлении комиссии Кайминьш указал, что 19 января этого года Сполитис нарушил нормы депутатской этики во время встречи депутатской группы сотрудничества с Германским парламентом. По мнению Кайминьша, его коллега нарушил следующие пункты депутатского кодекса — избегать слов, жестов и других действий, которые могут восприниматься, как оскорбительные, а также проявлять вежливость в отношении коллег.

Кайминьш усмотрел "определенного рода угрозы" в высказываниях Сполитиса, которые запечатлел на видео. На записи Сполитис указывает Кайминьшу, что тот мог бы выставить свою кандидатуру на выборах в Вентспилсе, а Кайминьш реагирует на это предложение, спрашивая о 16-тысячном "долге", намекая на средства, которые израсходовала на свою безрезультатную работу возглавляемая Сполитисом парламентская антикоррупционная следственная комиссия.

На эту реплику Сполитис ответил: "Слушай, ты уже наконец заткнись! Я тебе реально говорю, заткнись!" И позже указал Кайминьшу, что тот "заслужил".

Сегодня комиссия Сейма решит, было ли в этих высказываниях нарушение этики.