Как сообщает газета "Европейская правда" со ссылкой на американского юриста Давида Зионца, одного из представителей украинской делегации в Гааге, такое решение принято для того, чтобы доказать ложность российских обвинений в том, что Киев не предоставлял Москве конкретных претензий.

Рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН началось 6 марта. Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

8 марта в суде заслушиваются аргумента Киева, 9 — Москвы. Сам процесс может занять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.

О намерении Киева передать в Международный суд ООН данный иск против России в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко сообщили 16 января. В Москве в ответ заявили о намерении использовать в ходе слушаний все доступные средства правовой защиты.